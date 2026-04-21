Luto tras muerte de actor de El Chavo del 8: su salud se había deteriorado en los últimos años

El mundo de la televisión vive días de pesar tras confirmarse el fallecimiento de un recordado intérprete vinculado a la clásica serie El Chavo del 8. La noticia se conoció durante este lunes y generó inmediatas reacciones entre seguidores de la producción.

Se trata de Ricardo de Pascual, quien murió a los 85 años. El actor fue parte del universo creado por Roberto Gómez Bolaños, donde interpretó al empresario Señor Calvillo, personaje que en uno de los episodios estuvo a punto de comprar la vecindad. En otra aparición, también dio vida a un ladrón.

Conmoción entre los seguidores del Chavo del 8

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de redes sociales. La entidad dedicó un mensaje de despedida al intérprete: «La Asociación Nacional de Actores lamenta el sensible fallecimiento de nuestro compañero Ricardo de Pascual. Nuestro más sentido pésame a familiares, amistades y colegas. Q.E.P.D.»

Tras la publicación, usuarios reaccionaron con mensajes de cariño y reconocimiento. “Que en paz descanse”, “QEPD Gran Maestro y Actor” y “QEPD señor Calvillo” fueron algunos de los comentarios que se repitieron.

Hasta ahora, no se ha informado la causa oficial de su muerte.

El estado de salud de Ricardo Pascual en los últimos años

Aunque no hubo detalles en el comunicado, el actor ya había hablado públicamente sobre su delicado estado de salud. En octubre de 2025 reveló que padecía EPOC y que dependía de un tanque de oxígeno.

«Tengo EPOC porque no entendí que el cigarro hace daño. De joven fumé 20 años, tengo 45 sin fumar. Aprendí a fumar con una obra de teatro y se me quedó el vicio (…) después ya era mucho, hasta tres cajetillas diarias», señaló en aquella ocasión.

Además, contó que enfrentaba problemas en la columna, el corazón y los riñones. Pese a esas complicaciones, mantenía su intención de seguir trabajando y no pensaba en retirarse de la actuación.

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