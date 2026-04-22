¡Impacto en reality! Participante pierde los estribos y ahorca a compañera en vivo: llegó seguridad

Un episodio de alta tensión marcó la reciente transmisión en vivo del reality Elita 9, transmitido en Serbia. Los participantes Maja Marinković y Asmin Durdžić protagonizaron una discusión que rápidamente escaló y terminó en un enfrentamiento físico.

El hecho ocurrió al interior de la llamada “Casa Blanca”, donde las cámaras registraron toda la secuencia. La situación impactó a la audiencia por el nivel de agresividad que se mostró en pantalla.

Todo comenzó cuando Maja se acercó a Asmin con la intención de conversar y resolver un conflicto previo. Sin embargo, él reaccionó de forma alterada y se negó a dialogar.

Participante de reality ahorcó a su compañera: Seguridad tuvo que frenar la situación

La tensión escaló rápidamente. En cosa de minutos se lanzaron acusaciones y elevaron el tono de la discusión, todo frente a las cámaras y anticipando un grave desenlace, según consignó Radio ADN.

El momento más crítico ocurrió cuando en medio del altercado, Asmin tomó del cuello a Maja. La escena obligó a que seguridad tomará acción, acompañado de otros participantes, que acudieron a separar a los participantes.

De acuerdo a los registros del programa, el conflicto se habría iniciado bajo las sábanas y luego derivó en gritos, forcejeos y acusaciones cruzadas. Entre ellas, surgió la denuncia de un golpe que habría provocado la pérdida de un diente.

Tras lo ocurrido, Asmin fue retenido por autoridades, aunque posteriormente quedó en libertad. A pesar de esto, el conflicto no se cerró y ambos mantuvieron sus versiones dentro del encierro.

Las redes sociales no demoraron en reaccionar. Usuarios manifestaron su rechazo al violento episodio.

«Los compañeros ni se inmutaron, una mier…», «Este tipo anda con la realidad bien alterada», «Pensé que estaban haciendo cosas pero es un psicópata», «gente enferma», fueron algunos de los comentarios.

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