Surfestival celebra 20 años con dos ediciones en Pichilemu y Coquimbo/La Serena: Artistas, fechas y cómo comprar entradas

¡Esto está imperdible! Surfestival regresa más recargado que nunca. El festival que cada año marca las vacaciones ya confirmó sus fechas para el 2026 y la parrilla de artistas que se presentarán en esta nueva edición.

Y ojito, que hay novedades, ya que de forma inédita, el festival saldrá de Pichilemu y llegará a Vive Peñuelas de Coquimbo, el sábado 31 de enero.

Asimismo, Pichilemu tendrá su edición el sábado 14 de febrero, donde la segunda fecha llegará con todo al Condominio Pancora de Pichilemu.

Con estas dos inolvidables jornadas de música, arte, surf y actividades para el público de todas las edades, Surfestival celebrará sus 20 años de historia.

¿Cuáles son los artistas que se presentarán en Surfestival 2026?

La primera fecha, que se realizará en Coquimbo/La Serena, contará con el show de The Wailers, emblemático grupo jamaicano de reggae que celebra 40 años de del exitoso álbum «Legend». Una oportunidad única para revivir los clásicos que interpretaron junto a Bob Marley.

Asimismo, se suman Magic!, Los Tetas, Katteyes, Akriila, DrefQuila, Amigo de Artistas, Consequence of Energy, Dave Polo y D´ContraCacho.

Por otro lado, en la edición de Pichilemu también destacan icónicas agrupaciones, entre ellos Cultura Profética, Israel Vibration y Los Tetas.

Quienes compartirán escenario con Bahiano, Katteyes, Akriila, Quique Neira, Harry Nach, Consequence Of Energy, Dave Polo, The Alive, Spiral Vortex, Seamoon, Aura Bae, El Shaaki, Santa Cochiguagua, Tao’A (Rapa Nui), Casa Calma, Zentinela, Runakam, Dal Mar y Alfonsina.

Es importante destacar que las entradas las puedes conseguir a través del sistema Puntoticket. Entre el 4 y 6 de noviembre (o hasta que termine el stock) habrá una preventa exclusiva para clientes Santander.

Además, desde el 6 de noviembre o hasta que finalice el stock, comenzará la preventa. Cuando esta acabe, se dará inicio a la venta general de los tickets.

