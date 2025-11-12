¡Sorpresas en «El Internado! Querido actor que brilló en «Casado con hijos» se une al reality: ¿Cuál será su rol?

¡Novedades en El Internado! En las últimas horas, se reveló que un popular actor de la icónica serie nacional «Casado con Hijos» se unirá al reality.

El actor en cuestión es Fernando Godoy, quien llega a reforzar el cuerpo de animadores del espacio de Mega.

Fernando Godoy llega a «El Internado»

La llegada del rostro de televisión se debe a la salida de Tita Ureta, quien decidió abandonar su labor en el programa de telerrealidad debido a motivos personales. Desde producción no tuvieron problema y entendieron la situación.

El también comediante viene de una gran temporada. Recientemente, lideró con su programa «A qué costo», y ahora llega con todo su humor y carisma a «El Internado».

El intérprete que le dio vida a «Nacho Larraín» se prepara para enfrentar un nuevo desafío, y reconoce que tiene «muchas ganas».

«Me gusta aprender y me gusta crecer. Me gusta salir de mi zona de confort también. Es superinteresante poder vivir un reality desde adentro», agregó.

Siguiendo por esa línea, explicó cuáles serán sus funciones dentro de la casona: «Mi rol será alegre. No voy al conflicto, no voy al choque, sino que más que nada compartiré con los chiquillos y hacer que disfruten y se prendan».

«Mal que mal están encerrados, llevan harto tiempo y eso lleva estrés y cansancio. Por eso entraré a darles toda la energía del mundo para hacerlos reír mucho y que lo pasemos bien todos», indicó, dando a conocer que será el encargado de aliviar a los participantes, haciéndoles pasar un buen rato.

También puedes leer en Radio Corazón: El burlesco gesto de Claudio Valdivia en Fiebre de Baile que sacó ronchas en Cony Capelli y Nicole Moreno: «poco caballero»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google