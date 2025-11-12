Yuhui Lee responde a las críticas luego de polémico video donde cocina a una tortuga: «Cuando la gente me funa…»

Fue a principio de esta semana que se viralizó un video de Yuhui Lee, donde preparaba una receta originaria de su país.

Uno de los ingredientes era una tortuga, la que fue comprada y faenada frente a la cámara. Esta acción causó indignación en redes sociales, y muchos usuarios se manifestaron a través del video.

En ese contexto, el ex participante de Gran Hermano enfrentó las críticas, y alzó la voz respecto a su video.

Yuhui Lee responde a las críticas tras publicación de polémico video

Fiel a su estilo, el influencer respondió a los ácidos comentarios de los cibernautas. En el registro, aparece sentado, con carne cruda encima de la mesa.

«Cuando la gente me funa por comer una tortuga, ahora solo puedo comer carne», escribió el cocinero.

«Ustedes ya saben que me han dejado muchos comentarios negativos, esos yo entiendo no pasa nada (pero algunos muy feos, aprovechan de decirme cosas feas)», agregó.

«¿Sigo mostrando algunas comidas especiales?», preguntó, abriendo la posibilidad de continuar dando a conocer recetas originarias de China.

El registro que Yuhui Lee subió a su Instagram ya cuenta con más de diez mil «me gusta» y más de 900 comentarios, donde sus seguidores lo respaldaron.

«La gente es doble moral, critican por todo y ellos comen pollo, carne y pescados», «Hay personas que se comen de nuevo a sus exs, así que tu dale, tranqui con tu cultura», «Acá en el sur criamos nuestros propios animales para luego faenarlos, así a sido toda la vida , así es la vida en el campo nos criamos viendo eso , y hay gente que no entiende eso» y «La gente de acá no entiende su cultura, siga mostrando su cultura y gastronomía», fueron algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Yuhui (@_yuuhui_)

También puedes leer en Radio Corazón: La sensible pérdida que enluta a Adriana Barrientos: «Adiós hijita»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google