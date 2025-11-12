El burlesco gesto de Claudio Valdivia en Fiebre de Baile que sacó ronchas en Cony Capelli y Nicole Moreno: «poco caballero»

La reciente edición de Fiebre de Baile estuvo envuelta en un cruce de palabra entre los participantes.

En esta ocasión, el formato era Rock and Roll y Onda Disco. Por lo mismo, los aspirantes fueron divididos en dos grupos.

En ese contexto, luego de la evaluación del jurado, las cosas se pusieron tensas debido a un gesto que realizó Claudio Valdivia.

¿Qué pasó? Resulta que el exfutbolista, ganó y lideró el reto de baile. En ese instante, decidió burlarse del equipo rival, no que no le pareció nada gracioso a Constanza Capelli.

“Hay que ver tu cara cuando pierdes, porque cuando pierdes tu cara es un poema”, reaccionó la ex chica reality y ganadora de Gran Hermano.

Valdivia no guardó silencio, y rápidamente se defendió, destacando la participación de sus compañeros.

«Estamos contentos, somos 7 participantes que nos ayudaron nuestros partner, no faltamos a ningún ensayo, llegamos a la hora, todos tenemos compromisos apartes; sin embargo, estuvimos presentes y estamos felices, porque seguimos por la inmunidad», fue su respuesta.

La réplica de Capelli y Nicole Moreno

Luego del debate que se formó en el estudio, fue en el backstage que Capelli retomó su enojo y arremetió en contra de su compañero.

«Lo que me molestó fue que le dijera a la Nicole (Luli) que tiene que saber perder, cuando él cuando pierde está como 5 minutos amurrado, pero que le haga así (como llorando) me parece que nada que ver, actitud de poco caballero, me parece que nada que ver«, lanzó.

Quien se sumó fue Nicole Moreno, y en conversación con Juan Pablo Queraltó también le dedicó palabras al hermano de «El Mago».

“Hubo cosas de parte de él, su actitud de ahora no corresponde, está fuera de lugar, ya no le presto más desodorante y que devuelva el rush”, cerró.

