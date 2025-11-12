Recientemente, Soledad Onetto se sinceró en el programa La Última Palabra de Zapping Not TV, espacio que conduce Bernardita Cruz.

En la conversación, habló sobre Felipe Camiroaga y su participación en El Festival de Viña, donde hicieron dupla en la animación del certamen.

«Él era la gran estrella, Felipe era la única estrella que había en ese momento… Y para mí va a ser siempre el mejor animador de Chile, por lejos», comenzó diciendo la comunicadora.

Asimismo, reveló que eso fue positivo para ella: «Como todos los focos estaban puestos allá, yo dije ‘perfecto, esta cuestión no me puede quedar más cómoda’, porque esa atención, que era algo que yo no quería… se va hacia allá, o sea, la atención y las miradas van a estar hacia allá«, rememoró.

“Por otro lado, yo dije, ‘me voy a aferrar a mi arma, que es lo yo sé, conocimiento, preparación en el escenario’”, continuó.

Las declaraciones de Soledad Onetto sobre su participación en El Festival de Viña del Mar

La periodista aseguró que junto a Felipe Camiroaga tuvieron un buen debut en el certamen. Además, lanzó una controversial declaración: «Hemos sido los animadores más elegantes del Festival de Viña».

Respecto a los motivos de su aseveración, explicó que: «Probablemente, porque yo tengo esa resonancia de los tiempos antiguos, donde la televisión era probablemente más importante, donde el Festival era más estelar, el vestido tenía que ser muy… el vestido no lo conocía nadie, no aparecía hasta que uno aparecía en pantalla… y había dos vestidos por noches».

En relación con la actualidad del certamen, aseguró que «hoy en día es diferente. Hay una simbología diferente».

«Felipe tenía esa estampa fabulosa y era muy protector; yo siempre iba detrás de él, como que yo sentía que aquí está mi escudo de protección», cerró la ex animadora del Festival de Viña.

