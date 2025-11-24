Shakira hace historia en Chile: cuatro noches sold out y más de 200 mil asistentes en el Parque Estadio Nacional

El fenómeno “Las Mujeres Ya No Lloran Tour” arrasó en Chile. Shakira culminó una semana inolvidable con su cuarto concierto sold out en el Parque Estadio Nacional, convirtiéndose en la primera artista en llenar cuatro veces este recinto y reuniendo a más de 200.000 asistentes entre abril y noviembre. Un hito absoluto que marca un precedente en el entretenimiento nacional.

La cantante colombiana, recientemente reconocida por Billboard como la artista femenina de pop latino más influyente de todos los tiempos y galardonada con el premio Global Touring Icon, continúa rompiendo récords con una gira que ya supera los dos millones de espectadores alrededor del mundo.

Cuatro noches sold out y más de 200 mil asistentes en el Parque Estadio Nacional

Su paso por Santiago no fue la excepción: la shakiramanía se tomó Santiago y atrajo a miles de fans que viajaron desde distintas regiones del país y desde naciones vecinas solo para verla.

Durante más de dos horas de espectáculo, Shakira desplegó un show de categoría mundial. La producción incluyó 93 toneladas de equipamiento técnico, una imponente pantalla de 49 metros de ancho por 20 de alto con 6,6 millones de píxeles, diez bailarines en escena y múltiples cambios de vestuario que potenciaron cada sección del concierto.

El público, compuesto por seguidores de todas las edades, vibró con un repertorio que recorrió tres décadas de éxitos. Nuevos hits como “Te Felicito” y “TQG” convivieron con clásicos inmortales como “Antología”, “Suerte”, “Las de la Intuición” y “Día de Enero”.

Shakira regresó a Chile para hacer historia: cuatro noches completamente agotadas, un impacto económico y la consolidación de un espectáculo multitudinario. Una huella imborrable que confirma su estatus de ícono global.

También puedes leer en Radio Corazón: Las fotos que confirmarían relación entre querida periodista de CHV y alcalde de la Región Metropolitana

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google