Las sentidas palabras de pareja de Christian Quezada, acróbata que falleció tras accidente circense en Italia: «no sé como vivir sin él»

Durante las últimas horas, una impactante noticia conmocionó al mundo circense. Christian Quezada Vásquez, acróbata chileno, falleció en un espectáculo en Italia.

El joven, de 26 años, era parte del elenco internacional de un grupo de artistas circenses quienes trabajaban en un circo italiano y murió luego de realizar una arriesgada maniobra al interior de una esfera metálica, donde con sus colegas giraba rápidamente en una motocicleta.

La rutina es conocida mundialmente y lleva como nombre «El Globo de la Muerte».

Muere acróbata chileno tras realizar peligrosa maniobra en circo italiano

Según se puede apreciar en registros que circulan en redes sociales, los acróbatas solo se encontraban con la iluminación de sus trajes LED.

En ese momento, Christian pierde el control de la motocicleta y cae al centro de la esfera de acero.

Sus compañeros trataron de reducir la velocidad, sin embargo, el impacto fue inevitable y falleció en el acto.

Por otro lado, su colega mexicano de 43 años se encuentra con riesgo vital, y fue trasladado directamente al Ospealde del Mar tras sufrir heridas de gravedad.

Además, el tercer individuo, joven de 26 años y de nacionalidad colombiana, resultó herido, pero fuera de peligro.

Las sentidas palabras Angélica Fedorchenko, pareja de Christian Quezada

Luego de la trágica noticia, su pareja, con quien llevaba 8 años, escribió un sentido mensaje en sus redes sociales.

«Anoche mi mundo se rompió. Mi Christian ya no está», comenzó diciendo.

«Estuvimos juntos ocho años cada día, en cada camino, en cada escena, en cada momento. Él no era solo mi pareja. Era mi hogar, mi fuerza, mi apoyo, mi risa y mi silencio. La persona con quien compartí la vida de verdad», continuó.

«El dolor es tan fuerte que me cuesta respirar. Lo amo, y no sé cómo vivir sin él. Christian, mi amor… ya no sientes dolor. Ahora estás en un lugar de calma y luz. Una parte de mí se fue contigo, y una parte de ti vivirá para mí para siempre», concluyó

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Angelina Fedorchenko (@angelina.fedorchenko)

También puedes leer en Radio Corazón: Teletón aclara rumores y niega exclusión de Tonka Tomicic por parte de auspiciador

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google