Las fotos que confirmarían relación entre querida periodista de CHV y alcalde de la Región Metropolitana

Hace algunas semanas, se viralizó el rumor de un supuesto romance entre Daniela Muñoz, reconocida periodista de Chilevisión y un alcalde de la región metropolitana.

El cahuín venía escalando hace días, y recientemente, una serie de registros compartidos en redes sociales confirmarían la noticia.

Este fin de semana, la comunicadora asistió a dos matrimonios. ¿Quién la acompañó? Agustín Iglesias, alcalde de la comuna de independencia.

¿Nuevo romance? Las imágenes que revelarían una relación entre Daniela Muñoz y Agustín Iglesias

La carismática periodista utilizó sus redes sociales para compartir las fotografías, donde se ve muy cercana al edil UDI, quien tiene 30 años de edad.

«Dos matrimonios hermosos… todo 20/10», escribió junto a los registros la periodista de «Contigo en la Mañana».

En redes sociales ya teorizan, sin embargo, todo indicaría a que no hay intenciones de ocultar el supuesto romance por ninguna de las dos partes.

Los rumores comenzaron hace algunos meses. Específicamente, desde el mes de septiembre, en el marco de las Fiestas Patrias.

En aquella ocasión fueron vistos compartiendo en fondas, abriendo paso a suposiciones sobre una nueva relación entre el alcalde y el periodista.

Por el momento, ni Daniela Muñoz ni Agustín Iglesias se han referido a la situación.

