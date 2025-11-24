El vuelco clave en batalla de Mane Swett por custodia de su hijo: «tengo mucha fe en que se hará justicia…»

En la reciente edición de Primer Plano, se reveló un giro inesperado en la extensa disputa judicial que mantiene Mane Swett para recuperar la custodia de su hijo de 13 años.

Es importante recordar que el adolescente dejó de vivir con la actriz en el año 2022, luego de viajar a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, quien no lo devolvió a Chile.

Durante semanas, se creyó que la actriz había agotado todas las vías posibles, luego de que la Corte Suprema rechazara su solicitud. Son embargo, el reportaje confirmó que el proceso no está cerrado y que aún existe una instancia decisiva en curso.

Según la información del programa, el pasado 5 de noviembre se llevó a cabo una importante audiencia en la Corte Suprema de Nueva York. En aquella sesión, ambas partes presentaron sus argumentos, en una larga jornada que duró dos joras.

De acuerdo a los antecedentes, la resolución podría conocerse dentro de cuatro a seis semanas.

El equipo de investigación también detalló que, tanto en Chile como en Estados Unidos, el menor estaría siendo retenido de manera ilegal. Incluso se mencionó que un error cometido por la defensa del padre podría favorecer a Swett y permitir que su batalla continúe con nuevas posibilidades de éxito.

Las palabras de Mane Swett sobre batalla legal por custodia de su hijo

En ese contexto, la actriz conversó con Chilevisión. «Ojalá pudiera verlo, eso te puedo decir. De verdad, después de esta audiencia tengo mucha fe en que se va a hacer justicia», señaló.

Además, pidió comprensión: «Solo quiero pedirles que respeten mi opinión de guardar silencio porque es mi manera de proteger a mi hijo, pero tengo mucha fe».

«Quiero darle las gracias también a toda la gente que me ha apoyado, muchas mamás por Instagram, muchas mamás que me han escrito, acá en Nueva York también que se me acercan, yo sé que estoy representando a muchas», cerró.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google