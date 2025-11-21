Shakira en Chile: el concierto que mueve la economía, el turismo y la cultura en Santiago

El regreso de Shakira a Chile con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, cuyo concierto está programado para este 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional, no solo convoca a miles de fanáticos. También genera uno de los movimientos económicos, turísticos y culturales más fuertes del año en la Región Metropolitana.

La presencia de una estrella global como Shakira tiene efectos directos y medibles. La capital ya registra un alza significativa en su industria turística. La ocupación hotelera en sectores como Providencia, Santiago Centro, Ñuñoa y Las Condes alcanza entre un 85% y 95%, impulsada tanto por visitantes nacionales como por turistas provenientes de Argentina, Perú y Colombia.

Además, varias regiones del país, como Valparaíso, Biobío y La Araucanía, muestran un aumento en reservas anticipadas. Con estadías promedio de 2 a 3 noches que benefician a restaurantes, transporte y comercio local.

Santiago se activa con Shakira: fuerte movimiento económico previo al show

El comercio también experimenta un movimiento inusual. Restaurantes y cafeterías cercanas al Estadio Nacional registran aumentos de hasta 45% en ventas. Los bares y pubs se preparan para mayor afluencia antes y después del show, mientras que tiendas de moda, maquillaje y accesorios suben entre 20% y 35% debido al flujo de asistentes.

Centros comerciales como Costanera Center, Mall Plaza Egaña y Mall Florida Center ya reportan mayor tráfico.

El concierto también activa una operación técnica masiva que genera entre 800 y 1.200 empleos temporales. Técnicos, iluminadores, operadores de audio, personal de montaje, seguridad y equipos de logística se suman a proveedores nacionales de sonido, estructuras metálicas, catering, sanitización y servicios médicos. Este ecosistema beneficia a decenas de pymes locales.

En movilidad, se espera un fuerte incremento en la demanda de Metro, buses, taxis y aplicaciones de transporte, además de un uso intensivo de estacionamientos y planes especiales de seguridad.

La proyección cultural y mediática también es clave. El evento ya es tendencia en redes sociales y se anticipa un alcance digital de más de 5 millones de personas el día del concierto. Con ello, Santiago refuerza su posición como destino capaz de recibir espectáculos de nivel mundial y como un polo cultural vibrante en Sudamérica.

