Con Ke Personajes, Stefan Kramer y Mateo Bocelli: Revisa acá la parrilla completa del Festival de Viña 2026

Este viernes Mega reveló la nómina de los artistas que se presentarán el próximo año en el Festival de Viña. Esto, mediante una transmisión especial después del noticiero.

La parrilla de artistas causó rápidamente furor en las redes, y ya es uno de los temas más comentados del momento. Cabe recordar que hace algunos días, también en las redes, apareció una filtración, con los supuestos confirmados para el certamen.

Revisa acá la parrilla completa del Festival de Viña 2026

«Line-Up Viña 2026«, fue el nombre del programa especial de Mega en el que se revelaron los esperados nombres de los artistas para el Festival de Viña del Mar.

Con la conducción de José Antonio Neme, y los animadores del certamen, Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, confirmaron los artistas en bloques.

Los primeros confirmados fueron, la icónica Gloria Estefan, el dúo Jesse & Joy, y la superestrella urbana Yandel, con su concierto sinfónico.

Después, anunciaron al resto de artistas, donde destacan, el único grupo de cumbia confirmado, Ke Personajes, directo desde Argentina. También desde el otro lado de la cordillera, llegarán los urbanos Milo J y Paulo Londra.

En esa misma línea, del urbano, el exponente nacional será uno de los pilares del género, Pablo Chill-E.

Por el lado más romántico, estará la tremenda cantante nacional, Mon Laferte, el grupo Bomba Estéreo, Juanes, y quien se robó todas las miradas en el Festival de Viña 2025, Mateo Bocelli, hijo de la leyenda Andrea Bocelli.

En cuanto a lo anglo, confirmaron al grupo británico Pet Shop Boys. Y, por primera vez, el Festival de Viña tendrá K-pop, de la mano del grupo NMIXX.

Mega confirmó que estos serán todos los artistas confirmados para Viña 2026. Por ahora, con todo listo, solo falta conocer a los comediantes que se presentarán en la Quinta Vergara. El único confirmado, hasta ahora, en el programa, fue Stefan Kramer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Radio Corazón FM (@radiocorazonfm)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google