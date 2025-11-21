Aseguran que Luciano Marocchino estaría saliendo con mujer 50 menor: «Realmente Marlen está muy mal…»

No han sido días fáciles para Marlen Olivari. Durante los últimos días, se reveló un supuesto quiebre entre la ex chica reality y Luciano Marocchino, tras una relación de 16 años.

La noticia la reveló Adriana Barrientos, en el programa Zona de Estrellas.

Tras el rumor que se esparció, Marlen Olivari conversó con Página 7, desmintiendo las declaraciones que Barrientos: «Esa información no es cierta», dijo en aquella ocasión.

No obstante, recientemente, Pablo Candia entregó nuevos detalles entre la supuesta separación entre el empresario y la ex Morande con Compañía.

La nueva conquista de Luciano Marocchino: 50 años menor

Fue en la emisión de Plan Perfecto donde el periodista dio a conocer que Marocchino habría conocida a una joven, esto mientras Marlen se encontraba encerrada en Mundos Opuestos.

Es importante mencionar que el empresario italiano tiene 70 años, mientras que la joven tiene 21 años.

«La información que yo tengo, es que claro, efectivamente él estaría saliendo con alguna chiquilla. Bien chiquilla la verdad, 21 años y él 70 cumplidos este año», comenzó diciendo Pablo Candia.

Además, agregó que «las imágenes que se vieron este domingo de ambos tomados de la mano era para la pantalla no más», recordando que se vieron juntos las pasadas elecciones presidenciales.

«Realmente la Marlen está muy mal, le afectó mucho esta separación y vienen mal ya desde hace un año. Esto no viene de hace poquito», concluyó el comunicador.

