Isabel Pantoja regresa a Chile en 2026: ¿Cuándo, dónde y venta de entradas para su 50 aniversario?

La legendaria voz de España vuelve a conquistar al público nacional. Isabel Pantoja, ícono indiscutido de la copla y una de las figuras más influyentes de la música hispana, confirmó su esperado regreso a Chile como parte de su majestuosa gira mundial “50 Aniversario”, una celebración que repasa medio siglo de trayectoria artística.

Su espectáculo se realizará el 29 de abril de 2026 en el Movistar Arena, en una única fecha.

Este show promete ser una noche cargada de emoción, recuerdos y potencia interpretativa. La artista recorrerá sus melodías más queridas, desde las raíces profundas de la copla hasta las baladas que han marcado a varias generaciones. Su retorno se transforma así en un homenaje a una carrera brillante que ha dejado huella en el mundo hispanohablante.

Isabel Pantoja regresa a Chile con fecha única en el Movistar Arena

Pantoja también quiso enviar un mensaje especial a su público chileno, expresando la profunda conexión que mantiene con el país: «Chile, mi corazón está lleno de alegría por volver a encontrarme con ustedes en un escenario tan especial como el Movistar Arena. Celebrar 50 años de música a su lado es el mejor regalo que puedo tener. Prepárense para una noche inolvidable, donde cantaremos y reviviremos juntos todas las emociones de mi carrera. ¡Nos vemos pronto, mis chilenos queridos!», afirmó la artista.

Las entradas para este imperdible concierto estarán disponibles desde el martes 25 de noviembre de 2025 a las 12:00 horas a través de PuntoTicket.com.

