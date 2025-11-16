Según datos del Servel: Jeannette Jara y José Antonio Kast son los ganadores y se enfrentarán en segunda vuelta

Este domingo tuvo lugar en nuestro país las elecciones presidenciales para 2026. El nerviosismo y la tensión está llegando a su fin, y con la llegada de los primeros cómputos oficiales del Servel, podemos ver la tendencia, y los dos candidatos que se quedaron con la primera vuelta.

Cabe recordar que los dos ganadores de esta primera vuelta de las elecciones, deberán volver a enfrentarse en la segunda vuelta, que tendrá lugar el domingo 14 de diciembre.

Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentarán en la segunda vuelta

Como ninguno de los 8 candidatos presidenciales de estas elecciones, logró la mayoría de votos (50+1), deberán volver a enfrentarse los dos porcentajes más altos. Ya con el 40% de las mesas escrutadas según el Servel, es correcto decir que están listos los ganadores. Eso sí, los porcentajes podrían variar pensando en el último cómputo.

Por un lado, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara (PC), logró quedarse con el primer lugar en esta primera vuelta de las elecciones. La exministra del trabajo logró hacerse con la primera mayoría, con un aproximado del 26%.

En su contraparte, tras una dura competencia, se definió el candidato de la oposición. Será José Antonio Kast (PRCh), quien venció a los candidatos de su sector, Evelyn Matthei y Johannes Kaiser.

Cabe recordar que José Antonio Kast aseguró que de no pasar a segunda vuelta, esta sería su última elección presidencial.

El candidato logró quedarse con la segunda mayoría, tras obtener un porcentaje cercano al 24%.

Desde hoy comienza la cuenta regresiva para que Jeannette Jara y José Antonio Kast, vuelvan a enfrentarse en la segunda vuelta del 14 de diciembre. El escenario electoral sigue siendo incierto, especialmente después de lo estrechos que fueron los resultados en esta primera vuelta.

A continuación, puedes revisar el detalle de cada porcentaje, y cantidad de votos en tiempo real de cada candidato:

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google