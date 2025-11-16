¿Dónde revisar el avance de votos de las Elecciones 2025? Accede al conteo AQUÍ

A las 18:00 horas de este domingo 16 de noviembre, los locales de votación comenzaron a cerrar sus puertas en todo Chile, marcando el inicio del conteo oficial de votos de las Elecciones 2025. Lejos de nuestras fronteras, el proceso avanza más rápido: en el territorio extranjero, las mesas ya completaron su escrutinio preliminar, dejando como amplia ganadora a la candidata oficialista Jeannette Jara.

Con el inicio del conteo en suelo nacional, surge la pregunta que marca cada jornada electoral: ¿a qué hora se conocerán los primeros resultados?

Según el comportamiento de elecciones anteriores, los primeros reportes oficiales suelen liberarse alrededor de dos horas después del cierre de mesas. Es decir, los primeros cómputos deberían comenzar a difundirse cerca de las 20:00 horas.

¿Dónde seguir los resultados de las Elecciones 2025?

Quienes deseen monitorear minuto a minuto cómo avanza el escrutinio podrán hacerlo a través del visualizador interactivo, donde se irán actualizando los cómputos oficiales en tiempo real.

¿Cómo acceder al conteo de votos?

Puedes revisar el avance del escrutinio de las elecciones presidenciales 2025 a través de nuestra página web.

