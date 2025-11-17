Reconocido cantante ironizó sobre ser presidente y lapidó a Johannes Kaiser: «Me di cuenta que cualquier we… puede hacerlo»

Quien siempre tiene algo que decir es Pablo Chill-e. En la jornada de ayer, en medio de las votaciones presidenciales, el cantante utilizó sus redes sociales, haciendo un post que causó revuelo.

Fue a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde fiel a su estilo, el intérprete de «El meo ki» ironizó respecto a un candidato en específico.

El aludido fue Johannes Kaiser, quien sacó la cuarta mayoría en la reciente elección, según los datos oficiales del Servel.

«Si Kaiser pasa a segunda vuelta, en unos años más me voy a tirar a presidente, ya me di cuenta que cualquier weon puede hacerlo, yo igual soy youtuber y hablo puras weas en mi canal», fueron sus palabras.

Las reacciones al post de Pablo Chill-e

El escrito del cantante no pasó desapercibido, y rápidamente los cibernautas se comenzaron a manifestar a través de los comentarios.

“Pero si Boric es presidente poh rey, de hace rato que la cualquier weon puede serlo”, escribió un usuario.

“Pero ese we.. tiene más mérito, andaba metio en we.. políticas desde hace años con la we.. de los movimientos estudiantiles. Que se haya doblado en el camino ya es otra cosa”, respondió el shishiboss.

«Amaneciste diciendo verdades pablito», «yo votaría por ti pablito, tienes más conciencia social q muchos de los weones k se tiraron a candidatos», «Te aseguro que has trabajado más que él, eso sin contar el aporte a la cultura nacional» y «Aquí un voto Pablito!!!!!», fueron algunas de las reacciones de los usuarios en redes sociales.

Si káiser pasa a segunda vuelta, en unos años más me voy a tirar a presidente, ya me di cuenta que cualquier weon puede hacerlo, yo igual soy youtuber y hablo puras weas en mi canal 🤣 — Pablo Chill-E (@LaflarePaulito) November 16, 2025

