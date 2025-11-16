La radical decisión de José Antonio Kast si no logra entrar a segunda vuelta: «Si yo no salgo electo…»

En la antesala de una jornada electoral decisiva, el candidato presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, dejó claras sus proyecciones y también sus límites políticos. El exdiputado aseguró que, en caso de no avanzar al balotaje, pondrá fin definitivamente a sus aspiraciones presidenciales.

Consultado por un eventual apoyo a Evelyn Matthei o Johannes Kaiser, Kast evitó adelantar definiciones y pidió esperar el veredicto ciudadano. «Yo voy a esperar ocho horas hasta que venga el resultado definitivo. Estoy convencido de que podemos tener un buen resultado. Hemos hecho una buena propuesta y la ciudadanía valora lo que hemos planteado. No quiero anticipar mis dichos respecto a una situación que todavía no se da», enfatizó.

La radical decisión de José Antonio Kast

Aun así, reiteró que, de ser necesario, su respaldo se ordenaría bajo un principio esencial: la unidad de la oposición. “Lo que yo haría es siempre buscar la unidad. (…) La posición que he planteado todo este tiempo es que si yo no pasar a segunda vuelta, que creo no va a ocurrir, yo en el acto siguiente le daría mi apoyo a quien sea una lista distinta a la del gobierno que hoy dirige los destinos del país”, afirmó.

El líder republicano también despejó cualquier duda sobre una cuarta postulación a La Moneda. «Si yo no salgo electo para la segunda vuelta será la última elección presidencial en la que participe«, sentenció.

Finalmente, Kast remarcó que la definición postelectoral será una decisión personal de cada carta en competencia, pero insistió en que existe un diagnóstico común entre la oposición: “Todos vamos a coincidir que la continuidad no le hace bien al país”, dijo, en alusión directa al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

