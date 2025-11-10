Revelan video con los procedimientos estéticos que se ha realizado Julio César Rodríguez en su rostro y así reaccionaron en redes sociales

Sin duda, Julio César Rodríguez es uno de los personajes más relevantes de la televisión nacional. Por lo mismo, sus acciones no pasan desapercibidas.

En este contexto, es que en último tiempo ha sorprendido con una renovada imagen, esto tras someterse a varios procedimientos estéticos en su rostro.

La encargada de estos procedimientos es la doctora Ve, quien suele trabajar con varias personalidades televisivas como Mauricio Pinilla y Wilma González.

Siguiendo por esa línea, la especialista utilizó sus redes sociales para publicar un registro dando a conocer los cambios físicos de Julio César Rodríguez, detallando los procedimientos que se ha realizado el rostro de Chilevisión.

Según la profesional, JC se ha realizado tratamientos que cuentan con técnicas poco invasivas, buscando la armonización facial. De esta manera, se busca un rostro más fresco, pero sin perder la naturalidad.

Reacción de los seguidores a los procedimientos de Julio Cesar: Él antes y después de su rostro

el video se viralizó rápidamente, y causó cientos de reacciones en redes sociales, donde los cibernautas se manifestaron al respecto.

Las opiniones fueron positivas, destacando el trabajo realizado por la especialista, felicitándola por los cambios que se logran apreciar en el rostro del popular comunicador.

«¡Seca! Hasta le levantaste la mirada. Algo súper difícil de lograr con sus niveles de los párpados», «Seca. Te pasaste !! Se ve muy bien. Gran trabajo y se ve natural», «Se pasó el cambio, y súper natural», «Cuatico el cambio», «De impacto», «Quedo súper, solo falta Papada y blefaroplastia» y «Tiene que puro sacarse la papada», fueron algunas de las reacciones de los seguidores en redes sociales.

Revisa el video a continuación:

Ver esta publicación en Instagram

