Ex Morandé con Compañía sorprendió al revelar que tiene pareja y se casará en Italia: «Llevaba cuatro años soltera y disfrutando…»

Recientemente, una ex integrante de Morandé con Compañía sorprendió a todos sus seguidores tras dar a conocer que se encuentra emparejada hace más de un año.

La mujer en cuestión es Betsy Camino y fue en conversación con LUN donde entregó detalles de su compromiso: «Llevaba cuatro años soltera y disfrutando. Llegó súper lindo el amor, ya nos conocíamos hace un tiempo, coincidíamos bastante, había algo por ahí, hasta que fue el momento perfecto», partió relatando.

Su nueva pareja es Cristian Sandoval, quien es productor musical de Alanys Lagos. «Nos dimos un beso y no nos separamos más», señaló al respecto.

Así fue la propuesta de matrimonio a Betsy Camino

Todo comenzó en un concierto en Constitución, y fue todo tan intenso que a los cuatro meses de relación, Sandoval tomó la gran decisión.

«¿Tú sabes que eres la mujer perfecta?», fueron sus declaraciones antes de pedirle matrimonio.

“Claramente, somos personas muy iguales, parecidas en todo, la misma forma de pensar (…) Entonces, para qué esperar más», continuó el productor musical.

En la actualidad, la pareja se encuentra viviendo en Graneros, y la gran boda la pretende realizar en Italia. Sin embargo, aún no existe una fecha definitiva para la ceremonia.

«Viví mucho tiempo en Europa y siempre Venecia ha sido un lugar que inspira romance, inspira amor. Le da ese toque especial. Además, hacer algo diferente y ella no conoce allá», reveló.

Es importante destacar que Betsy también trabaja con Alanys Lagos, en lo que es la dirección artística del show.

«Viendo lo que son los bailarines, vestuario, los músicos, luces, efectos especiales, las puertas en escena», explicó.

«Yo la apaño a sus cosas y ella a las mías», cerró su prometido.

