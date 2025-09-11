Julio César Rodríguez impactó en redes sociales tras someterse a retoque facial y así quedó: «Se pasó el cambio…»

Julio César Rodríguez sigue disfrutando de sus vacaciones. El conductor ha estado ausente en pantalla, sin embargo, no ha descuidado su bienestar y se ha dado unos gustitos estéticos.

Durante su descanso, el periodista se sometió a un retoque estético facial, esto con el fin de refrescar su imagen.

La noticia fue revelada por la clínica estética que le realizó el procedimiento. Si bien Julio César no publicó nada, la clínica utilizó sus redes sociales para publicar algunos registros del animador.

Este fue el retoque que se realizó Julio César Rodríguez

“Julio César Rodríguez confió en mí y en mi equipo para un rejuvenecimiento facial integral. Realizamos una armonización full, que bien realizada no significa un rostro inflamado, sino todo lo contrario”, comenzaron diciendo desde el centro de belleza.

Especificando cuáles fueron los retoques, revelaron que el conductor de Primer Plano se realizó una “definición de borde mandibular, estructura y proyección efecto lifting, además de un look más descansado, masculino y poderoso. Porque no se trata de cambiar quién eres, sino de encontrar tu mejor versión”.

¿Qué se utilizó? Según la doctora, el procedimiento se realizó con ácido hialurónico y bótox. Estas son de los tratamientos con más demanda actualmente, debido a sus resultados inmediatos y naturales. El fin de la intervención es reestructurar el rostro y darle armonía, manteniendo la esencia del paciente, según consignó Alfombra Roja.

Ojito, que en el mismo establecimiento se han atendido varias personalidades televisivas. Por lo que Julio Cesar se suma al extenso listado de figuras entre las que destacan Mauricio Pinilla, Ingrid Cruz, Nicolás Solabarrieta y más.

