Ignacia Michelson arremete contra Cony Capelli y revela nueva polémica que guarda relación con una de sus compañeras de Fiebre de Baile

En las últimas horas, los nombres de Cony Capelli e Ignacia Michelson han estado en el ojo del huracán.

Primero, Capelli apareció en Podemos Hablar, donde afirmó un distanciamiento con Ignacia Michelson. Por lo mismo, la ex Mundos Opuestos arremetió contra ella.

Según Ignacia Michelson, Capelli tiene que ver con el quiebre amoroso entre Skarleth Labra y Jorge Aldoney, quienes fueron sus compañeros en la primera edición de Gran Hermano.

Además, es importante recordar que, actualmente, Capelli y Labra trabajan juntos en el estelar de Chilevisión, Fiebre de Baile.

La bailarina y el Miss Chile comenzaron siendo buenos amigos dentro del encierro. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esa amistad pasó a ser una relación que perduró fuera del encierro. Finalmente, su relación terminó y nunca se supo la verdadera razón del quiebre entre ellos.

La polémica historia de Ignacia Michelson que involucra a Cony Capelli

En ese contexto, Ignacia Michelson utilizó sus redes sociales para revelar que Cony se relacionó con Jorge Aldoney. Pero ojito, ya que no mencionó en que momento ocurrió.

No es la primera vez que Michelson expone esta situación. Anteriormente, ya había hablado de lo mismo, señalando que habría existido un coqueteo entre Jorge y Capelli.

«La Cony qué le hizo a Skar. O sea se metió con Jorge Igual», escribió un seguidor en Instagram.

«Se sabe y tuve que decir que él se la joteó cuando en realidad pasó de todo. Me dijo desleal por decir eso, cuando la desleal siempre fue ella. Se come a todos los niños de sus amigas, por eso no tiene amigas”, fue lo que escribió en sus historias.

