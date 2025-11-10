A dos semanas del show: Anuncian cambio de recinto para el esperado regreso de Shakira a Chile

Recientemente, la productora Fénix dio a conocer que el concierto de Shakira tendrá un cambio de locación.

Es importante recordar que la destacada artista se presentará el próximo 22 de noviembre en Santiago. Esto será en el marco de su gira mundial «Las Mujeres Ya No Loran».

En este contexto, es que la productora organizadora anunció un cambio de recinto, esto debido a razones logísticas relacionadas con el calendario electoral del país.

Si bien el recinto no será el mismo, la fecha se mantendrá. Por lo tanto, todos los fanáticos podrán disfrutar de los grandes éxitos de Shakira el 22 de noviembre.

¿Dónde se presentará Shakira?

Mediante un comunicado oficial, la productora emitió la noticia. «Desde Fénix Entertainment informamos que, por razones logísticas y operativas y acorde a los tiempos acotados derivados del calendario electoral del 16 de noviembre, el esperado concierto de Shakira en Chile se trasladará del Estadio Nacional al Parque Estadio Nacional. La misma fecha se mantendrá», comenzaron diciendo.

Además, agregaron que: «El Parque Estadio Nacional, recinto donde Shakira realizó sus últimos conciertos en abril, permitirá desplegar en su totalidad la impactante puesta en escena de la gira internacional de la artista. Reconocida por su energía, innovación y conexión única con sus fans».

Respecto a las entradas, señalaron que «serán válidas para el nuevo recinto. Las entradas podrán empezar a descargarse por el Sistema Puntoticket desde el 17 de noviembre. En caso de solicitar devolución les llegarán a los usuarios un comunicado con los pasos a seguir. El proceso inicia el 12 de noviembre y termina el 19 de noviembre».

En ese sentido, la cantante colombiana se presentará el próximo 22 de noviembre en el Parque Estadio Nacional.

