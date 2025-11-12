Qué regiones eligen senador junto con la presidencial: vota informado

El próximo domingo 16 de noviembre, Chile vivirá una nueva jornada de elecciones presidenciales y parlamentarias, una cita clave donde el voto será obligatorio para todos los ciudadanos habilitados. En esta ocasión, los electores deberán elegir al Presidente de la República, a los diputados y, en algunos casos, también a los senadores que representarán a sus regiones por los próximos años.

Regiones que renovarán senadores

La elección de senadores no se realiza en todo el país al mismo tiempo. Este año, solo siete regiones deberán escoger a sus representantes para la Cámara Alta:

Arica y Parinacota

Tarapacá

Atacama

Valparaíso

Maule

La Araucanía

Aysén

¿Por qué solo en siete regiones?

La razón es que los senadores cumplen un periodo de ocho años en el cargo y su renovación se realiza de manera parcial cada cuatro años. Así, mientras una parte del Senado concluye su periodo, la otra continúa en funciones. En las elecciones de este 16 de noviembre, serán precisamente estas siete regiones las que renovarán sus escaños.

Es importante mencionar que el Senado de la República está integrado por 50 miembros, todos elegidos mediante votación directa en circunscripciones senatoriales que representan a las distintas regiones del país. Al finalizar su periodo, los parlamentarios pueden postular a la reelección.

Además, en esta elección se escogerán a 23 senadores en total. El número de cupos va variando según la región:

Arica y Parinacota, Tarapacá y Atacama elegirán dos senadores cada una.

Valparaíso, Maule y La Araucanía renovarán cinco escaños por región.

Aysén será la única zona que elegirá tres representantes.

También puedes leer en Radio Corazón: El burlesco gesto de Claudio Valdivia en Fiebre de Baile que sacó ronchas en Cony Capelli y Nicole Moreno: «poco caballero»

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google