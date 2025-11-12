Perreolandia 2026: el evento de reggaetón vieja escuela que trae de regreso a leyendas como «Wisin» y «Baby Rasta & Gringo»

¡Siguen revelando a más invitados! El festival Perreolandia está dando que hablar, y las incorporaciones son cada vez más sorprendentes.

El festival pretende hacer bailar a todos los fanáticos del reggaetón de la vieja escuela. Por lo mismo, han confirmado a algunos de los mayores exponentes del género urbano.

Sí hablamos de dúos icónicos, no podemos dejar afuera a Baby Rasta y Gringo, dupla puertorriqueña que forjó los cimientos del reggaetón y que dirán presente en la nueva edición del evento.

A ellos se les suma Lennox, quien en la edición pasada fue presentador, y ahora, se suma como uno de los platos fuertes de la tierra del perreo.

Como si fuera poco, recientemente se dio a conocer un bombazo. Wisin se incorpora al line up, la leyenda del reggaetón llega con sus mejores chanteos, para revivir los mejores himnos del reggaetón.

Para cerrar, los últimos confirmados (hasta ahora), son nada más y nada menos que otra dupla histórica del reggaetón: Yaga & Mackie, interpretes de clásicos como «A ti no», «Nada va a pasar» y “Acechándote”.

Perreolandia 2026: ¿Cuándo es, dónde y venta de entradas?

El esperado show se llevará a cabo el sábado 7 de febrero de 2026 en el Club Hípico de Santiago, y ojito, ya que la producción confirmó que a solo una semana del inicio de la venta de entradas, ya se ha vendido el 50% de la capacidad total.

El formato del festival es al aire libre, y reúne a los mejores exponentes del reggaetón de los 2000, consolidándose como el epicentro de la «generación del perreo».

Pero atención, ya que Perreolandia guarda aún más sorpresas con artistas que se revelarán en los próximos días.

Si quieres ser parte de esta experiencia, puedes adquirir tus entradas a través del sistema Passline.

