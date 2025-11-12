¡Para todos los bandidos! Ana Bárbara llegó a Radio Corazón e interpretó en vivo su hit viral

¡Se pasó! Ana Bárbara se encuentra de visita en nuestro país. Por lo mismo, la popular cantante visitó los estudios de La Número Uno de Chile.

La artista mexicana llegó hasta con guitarra, y armó una fiesta en La Mañana de la Corazón, donde interpretó su viral hit: Bandido.

Es importante recordar que Ana Bárbara se presentará este 14 y 15 de noviembre en el Movistar Arena, como invitada especial de Los Vásquez quienes celebrarán su aniversario número 15 junto a todos sus seguidores.

Revisa el momento acá:

