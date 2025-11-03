¿Qué pasó con la señal?: Canal televisivo cerró sus transmisiones definitivamente en Chile y este es su reemplazo

El fin de semana pasado, un canal de televisión se despidió definitivamente de Chile tras poner fin a sus transmisiones.

Se trata de Más Chic, señal de pago originaria de Argentina que durante 10 años se dedicó a la emisión de contenidos centrados en el estilo de vida, la decoración y el bienestar.

La noticia había sido anticipada semanas atrás por distintas plataformas de televisión pagada, como Zapping, Claro y VTR, quienes notificaron a sus usuarios sobre la inminente salida del canal.

Según Zapping, la desaparición de la señal fue una decisión del titular. Y se hizo efectiva el pasado sábado 1 de noviembre.

Sin embargo, se anunció un reemplazo. AMC Series llegará a ocupar ese lugar, espacio que corresponde a AMC Networks, según consignó ADN.

“Aquí encontrarás grandes producciones como The Walking Dead, la serie más vista en la historia de la TV paga, y otros títulos aclamados por la crítica y los fanáticos, llenos de historias audaces y originales que te harán maratonear sin parar“, detallaron desde Zapping.

¿Qué transmite AMC? Según el medio mencionado anteriormente, dramas como Into the Badlands, Parish, Rectify, The Son, The Terror, The Walking Dead y TURN forman parte de la señal.

«AMC Series ofrece una selección curada de contenido con el prestigio y calidad que solo la marca AMC puede garantizar”, señalaron.

Usuarios reaccionan al cierre de Más Chic

Los cibernautas no demoraron en manifestarse a través de redes sociales luego de la noticia.

«Qué mal, era un muy buen canal Chic, algo diferente. Canal de series hay muchos», «Pues si el nuevo canal AMC Series será bueno, entonces bienvenido sea» y «Me gusta el cambio», fueron algunas de las reacciones de los clientes en las plataformas digitales.

