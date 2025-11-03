¡De no creer! Reconocido deportista chileno se tatuó la cara: Este fue el motivo de su decisión

El fin de semana pasado, Coquimbo Unido se coronó como el nuevo campeón del futbol chileno. Un logro histórico, dándole su primera estrella al club pirata.

Sin duda, una de las figuras de la campaña fue Diego «Mono» Sánchez, quien solo recibió doce goles en veinticinco partidos disputados.

En ese contexto, el ex arquero de Unión Española celebró como corresponde, y no era para menos, luego de que su equipo saliera campeón, quedando aún cuatro fechas para el término del torneo.

«Se acabó, se acabó» gritaba constantemente a las cámaras, notoriamente emocionado, con euforia y lágrimas de alegría.

Siguiendo por esa línea, fue que realizó una locura. El guardameta inmortalizó el momento para siempre, tatuándose el rostro, específicamente la sien.

«Es hoy», es el mensaje del tatuaje, que quedó permanentemente en el lado derecho de su cara.

Además, subió el resultado a sus redes sociales. Es importante destacar que horas antes del partido, el arquero de Coquimbo Unido había posteado una imagen con la misma frase, en modo de motivación.

«Y era hoy, ctm campeones históricos», escribió en sus redes sociales Mono Sánchez, adjuntando una foto del resultado.

Coquimbo Unido es campeón por primera vez del fútbol chileno

Este domingo, Coquimbo Unido logró un hito histórico, al campeonar por primera vez en sus 67 años de historia.

El cuadro pirata se impuso por 2 goles a 0 a Unión La Calera.

Con una campaña imparable, Coquimbo bajó su primera estrella ganando 20 fechas, empatando cinco y perdiendo solo una.

