Con residencia artística en Guatemala: Ricardo Arjona comienza su tour mundial «Lo Que El Seco No Dijo»

¡Ricardo Arjona regresó a su tierra natal! Después de más de dos décadas sin presentarse en la “Gran Sala Efraín Recinos”, la principal del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ricardo Arjona vuelve a cantar en el corazón de Guatemala con una residencia artística que ha desatado una ola de emoción, nostalgia y orgullo nacional.

Han pasado más de 20 años desde la última vez que el cantautor pisó este escenario, y su regreso representa un reencuentro profundo con sus raíces y con el público que lo ha acompañado desde sus primeros pasos. “Si alguna vez tuve una deuda con mi país, creo que la voy a empezar a saldar en estos conciertos”, expresó Arjona.

Las íntimas presentaciones de Ricardo Arjona

La icónica Gran Sala, concebida por el maestro Efraín Recinos, es una joya arquitectónica. Para el artista, presentarse allí “es como cantarle al corazón de su tierra”. El montaje de esta residencia combina una estética minimalista y teatral, inspirada en los murales y la arquitectura del recinto. La respuesta del público fue inmediata: las primeras 15 funciones se agotaron en menos de 24 horas, y debido a la alta demanda, se añadieron ocho fechas más. En total, 23 conciertos sold out en apenas 1 hora y 11 minutos, cada uno con un aforo limitado a 2.048 espectadores, lo que promete una experiencia única e irrepetible.

“Quiero quedarme un rato en casa”, señaló Arjona, definiendo este formato como una residencia artística y no una gira. Las presentaciones serán íntimas, acústicas y personales, con nuevas versiones de clásicos como “Historia de un taxi” y “Fuiste tú”, junto a temas del álbum SECO, lanzado en enero de 2025.

Esta serie de conciertos marca el inicio de la gira mundial Lo Que El Seco No Dijo, que, tras su paso por Guatemala, continuará en Estados Unidos, manteniendo el mismo formato íntimo y teatral que Arjona preparó especialmente para su tierra natal.

Además, es importante mencionar que el artista regresará a Chile los días 5, 7, 9, 12, 13, 14, 16 y 18 de junio de 2026, instancia donde se presentará en el Movistar Arena.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google