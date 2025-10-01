¡No va más! Canal de televisión se despide para siempre de Chile: Esta es la fecha del cierre de su transmisión

Un canal de televisión se despedirá de Chile en algunas semanas. La señal en cuestión es Más Chic, canal pagado de origen argentino, que a lo largo de los años se ha dedicado a la emisión de contenidos relacionados con el estilo de vida y bienestar.

Según información de Zapping, el canal desaparecerá completamente de la cartelera latinoamericana, por decisión del titular de la licencia, según consigno ADN.cl.

Claro y VTR también notificaron esta resolución, que tiene como fecha el próximo sábado 1 de noviembre. Cabe destacar que el canal transmitió sus contenidos por 10 años.

Por otro lado, también se detalló que habrá una modificación: AMC llegará como reemplazo, canal que transmite programas de ficción y pertenece a la filial estadounidense.

¿Qué transmite AMC? Según el medio mencionado anteriormente, dramas como Into the Badlands, Parish, Rectify, The Son, The Terror, The Walking Dead y TURN forman parte de la señal.

«AMC Series ofrece una selección curada de contenido con el prestigio y calidad que solo la marca AMC puede garantizar”, señalaron.

Además, agregaron que: «Hay contenido para todo tipo de público, desde los amantes del cine negro y el suspenso hasta quienes buscan humor inteligente».

Usuarios reaccionan a la noticia

La noticia no pasó desapercibida y los cibernautas ya se han manifestado a través de redes sociales.

«Que mal, era un muy buen canal Chic, algo diferente. Canal de series hay muchos», «Pues si el nuevo canal AMC Series será bueno, entonces bienvenido sea» y «Me gusta el cambio», fueron algunas de las reacciones de los usuarios en las plataformas digitales.

