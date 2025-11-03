Omar Courtz cierra su gira mundial en Chile: Comenzó la preventa y este es el precio de las entradas

El fenómeno urbano Omar Courtz prepara un espectacular cierre de gira en Chile. El artista puertorriqueño anunció su esperado concierto en el Movistar Arena, donde pondrá fin a su exitoso tour internacional con un show cargado de ritmo, energía y sus grandes éxitos.

La preventa de entradas comenzó a las 12:00 horas de este lunes a través del sistema Puntoticket, y se espera una alta demanda por parte de sus fanáticos.

Es importante destacar que el artista ya pasó por Chile, y fue tanto la euforia de sus fanáticos que decidió cerrar su gira mundial en nuestro país, que lo recibió con los brazos abiertos.

Con hits como “Nubes”, “En su nota” y “Luces de colores”, Omar Courtz se ha posicionado como una de las nuevas voces más potentes del género. Este concierto promete una producción de primer nivel, invitados sorpresa y una puesta en escena pensada especialmente para cerrar con broche de oro su gira «Primera Musa».

El regreso de «OUSI» a Chile será el 20 de diciembre en el Movistar Arena, para cerrar su gira con broche de oro.

Inicia la preventa de entradas para el concierto de Omar Courtz en Chile

Es importante destacar que la preventa de entradas comienza a las 12:00 horas, y se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre. Para adquirir tus tickets debes acceder al sistema Puntoticket.

Los precios de la preventa Fans son los siguientes:

Tribuna $18.400 Platea Alta $29.900 Platea Baja Silver $41.000 Platea Baja Diamante $64.000 Cancha $41.000 Cancha Vip $52.900 Cancha Vip + M&G $282.900



Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iguana Producciones (@iguana.cl)

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google