“Que el progreso le llegue a todos”: Michelle Bachelet entrega su mensaje al próximo gobierno en plena jornada electoral

Durante la mañana de este domingo, la expresidenta Michelle Bachelet acudió a su local de votación para participar en las elecciones presidenciales. Tras emitir su sufragio, la exmandataria entregó algunas reflexiones sobre el escenario político y los desafíos que enfrentará la próxima administración.

El mensaje de Michelle Bachelet en la jornada de elecciones

En su conversación con la prensa, Bachelet llamó a quien llegue a La Moneda a continuar fortaleciendo las instituciones y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. “Perfeccionando nuestra democracia, que la economía siga funcionando bien y que las personas puedan vivir en mejores condiciones de salud y también con más seguridad”, señaló.

La exjefa de Estado también se refirió al momento que atraviesa la izquierda, subrayando la necesidad de avanzar en conjunto. “Es súper importante la unidad de todas las fuerzas progresistas. Más allá de lo que suceda en estas elecciones, es clave que haya un grupo de personas que creamos en un progreso, pero que ese progreso le llegue a todos”, afirmó.

Respecto a la participación ciudadana en esta jornada, Bachelet insistió en que el país demanda mayor justicia y trato igualitario. “La gente necesita igualdad, respeto. Todos necesitamos igualdad de derechos, espero que la gente apueste a eso, por quien quiera brindarle la igualdad de derechos”, expresó.

🔵 #EleccionesEnTVN Expresidenta Bachelet tras emitir su voto: «El nuevo gobierno que llegue que construya sobre todos los gobiernos anteriores». Más detalles ⬇https://t.co/PEemIeuRK1 pic.twitter.com/cyB8ivDuKE — 24 Horas (@24HorasTVN) November 16, 2025

