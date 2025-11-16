«No podemos creer estos números»: Preocupación en comando de candidato presidencial tras sorpresivo resultado en Oceanía

Debido a la diferencia horaria entre Chile y los países en Oceanía y Asia, los chilenos en algunos países de esta región del extranjero ya terminaron su proceso electoral. Cabe destacar que en esta zona, lideró las preferencias la candidata Jeannette Jara, según los resultados preliminares, a la espera de la confirmación del Servel.

En esa misma línea, causó sorpresa entre el comando de un candidato de oposición, los segundos lugares obtenidos en aquella votación.

Preocupación en comando de candidato presidencial tras sorpresivo resultado en Oceanía

A continuación, podrás revisar los resultados de la votación en Nueva Zelanda y Australia, donde triunfó Jeannette Jara, y en segundo lugar, para sorpresa de los demás candidatos, se alzó Johannes Kaiser, superando a uno de los favoritos en las encuestas, José Antonio Kast.

Resultados en Nueva Zelanda:

Jeannette Jara: 653 votos (55,13%)

Johannes Kaiser: 166 votos (14,02%)

José Antonio Kast: 123 votos (10,39%)

Evelyn Matthei: 112 votos (9,46%)

Franco Parisi: 83 votos (7,01%)

Harold Mayne-Nicholls: 27 votos (2,28%)

Marco Enríquez-Ominami: 11 votos (0,93%)

Eduardo Artés: 9 votos (0,76%)

Nulos: 1

Blancos: 0

Resultados en Australia:

Jeannette Jara: 859 votos (45,17%)

Johannes Kaiser: 322 votos (16,94%)

José Antonio Kast: 299 votos (15,72%)

Evelyn Matthei: 268 votos (14,09%)

Franco Parisi: 91 votos (4,78%)

Harold Mayne-Nicholls: 31 votos (1,63%)

Marco Enríquez-Ominami: 18 votos (0,95%)

Eduardo Artés: 14 votos (0,74%)

Nulos: 19

Blancos: 1

Según señaló en un despacho la reportera de T13 en Australia, estos resultados sorprendieron al comando de José Antonio Kast. Además, manifestaron su preocupación:

«Es una tendencia que acá sorprendió al comando de José Antonio Kast. No se esperaban estos números, el comentario era ‘no podemos creer estos números tan malos’. No sabemos si es una tendencia que se va a repetir en Chile o en el resto de los países del Asia-Pacífico«.

Mientras tanto, en China y Japón, también lideró Jeannette Jara, mientras que en segundo lugar quedó Evelyn Matthei, y en Corea del Sur, resultó también ganadora la candidata del oficialismo, mientras que en segundo lugar sí quedó José Antonio Kast.

🔴 En Australia se encendieron las alarmas del comando de Kast:

Jeannette Jara gana con holgura entre los chilenos en el exterior y Johannes Kaiser da la sorpresa, desplazando a la derecha tradicional y dejando inquieto al equipo republicano. pic.twitter.com/VYT34yAhKt — Ciudadano Roberto Kiltro (@RobertoMerken) November 16, 2025

