Las elecciones presidenciales en Chile paralizarán al país durante este domingo 16 de noviembre. Recuerda que el horario de funcionamiento de las mesas es entre las 9:00 y las 18:00 horas.

Para este proceso electoral el voto es obligatorio, y no asistir, o excusarse, significará arriesgar una multa. Además, comercios y servicios funcionarán de manera diferente este domingo, revisa acá la información.

¿Cuáles son los horarios de bancos y supermercados durante el feriado electoral?

Desde el sitio web oficial del Servel, señalaron que los supermercados podrán operar con normalidad. Eso sí, deberán garantizar el permiso a sus trabajadores para votar o excusarse. Este permiso contempla un rango de tres horas.

Ahora, respecto a otros comercios, el Gobierno señaló en su página web: «Domingo 16 de noviembre es feriado obligatorio por las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias para malls, centros comerciales y strip centers administrados por una misma razón social, por lo que este día estarán cerrados«.

Es por esto, que los supermercados que se encuentren dentro de estos establecimientos tampoco podrán abrir sus puertas.

Revisa, a continuación, la información detallada de los horarios de cada supermercado:

Unimarc: Esta cadena de supermercados funcionará de manera normal, a excepción del listado que puedes revisar acá.

Esta cadena de supermercados funcionará de manera normal, a excepción del listado que puedes revisar acá. Líder: Emitieron un listado completo con la información para este sábado y domingo, puedes revisarlo acá.

Emitieron un listado completo con la información para este sábado y domingo, puedes revisarlo acá. Jumbo: Detallaron en esta lista la información completa de sus locales, que el sábado funcionarán hasta las 19:00, y el domingo estarán cerrados.

Detallaron en esta lista la información completa de sus locales, que el sábado funcionarán hasta las 19:00, y el domingo estarán cerrados. Tottus: La página web de Tottus mostró la información para cada local durante este sábado y domingo.

La página web de Tottus mostró la información para cada local durante este sábado y domingo. Santa Isabel: Al igual que en Jumbo, Santa Isabel tendrá algunos locales abiertos el sábado hasta las 19:30 horas, mientras que el domingo estarán cerrados. Revisa acá el listado.

Por otro lado, en cuanto a los bancos, los siguientes no estarán disponibles durante el domingo, por las elecciones en Chile:

BancoEstado

Banco Santander

Banco de Chile

Scotiabank

Banco Falabella

Banco Itaú

Banco BCI

Banco BICE y Security

Banco Ripley

