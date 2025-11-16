Preocupación por estado de salud de reconocido rostro de TV nacional: «Atravesando un desafío importante»

Pedro Engel decidió hacer una pausa y compartir con sus seguidores un complejo capítulo personal. A través de Instagram, el reconocido tarotista reveló que enfrenta un serio problema médico que lo ha mantenido en observación durante los últimos días.

“Estoy atravesando un desafío de salud importante, un trombo en el pulmón, pero mi corazón está en calma”, confesó el guía espiritual.

Además, destacó su confianza en quienes lo acompañan en este proceso: “Tengo una confianza absoluta en el increíble equipo de médicos terrestres que me está cuidando, y una fe inquebrantable en los médicos del cielo que me guían y protegen“.

Su hijo, Kabir Engel, confirmó a LUN que el escritor estuvo internado por algunos días, pero aclaró que ya fue dado de alta y que “está bien”, llevando tranquilidad a quienes siguen de cerca su estado.

La reflexión de Pedro Engel

Horas más tarde, el propio Engel entregó una nueva actualización, esta vez ya desde la tranquilidad del hogar.

“Después de momentos de conversaciones espirituales con mi alma, ya estoy de vuelta, gracias a todo el equipo médico y a todos los que rezaron, a los ángeles y arcángeles”, expresó.

Con alivio, agregó que “ya estoy en mi casa con decenas de remedios y con tanto amor que recibí. Gracias, gracias, ahora comienza el camino para sanar».

Sus seguidores no demoraron en reaccionar a través de sus redes sociales, entregándole mensajes positivos y ánimo en este proceso de recuperación.

«Eres tan importante hermano hermoso para iluminar caminos que saber que está mejor más alegría me das, te mando un abrazo grande», «Maravilloso! A descansar y a recuperar la fuerza. Un gran abrazo» y «Que alegría querido Maestro tenerlo de vuelta!!! Tengo mucho que aprender de ti!!! Que todo tu comité espiritual te acompañe y te asista», fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

