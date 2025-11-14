«No tiene ninguna justificación»: Andrés Caniulef rompe el silencio tras violento episodio de Pablo Herrera

En las últimas horas, se viralizó un violento episodio que sacudió al canal Tevex.

Por lo mismo, el panel de No Es Lo Mismo, se refirió al tema y entregaron detalles sobre el ingreso de Pablo Herrera a las inmediaciones de la señal. Según el equipo, con insultos, groserías y gritos de por medio.

Fue en la reciente emisión del programa donde relataron lo que sucedió. Incluso, Maxi Fuentes no dudó en resumirlo con «aquí vinieron a ofrecer cornete».

Andrés Caniulef alza la voz y confirma incómodo episodio con Pablo Herrera

Por su parte, el principal afectado contó que “no llegó hasta el estudio, él pasó a la oficina del productor ejecutivo vociferando palabras soeces en mi contra, acusándome a mí de maltrato. Es una persona que nada tiene que ver con este canal, una persona que nada tiene que hacer en este canal, que debería estar preocupado de su campaña”.

«Efectivamente, llega acá, muy furioso, a hablar con el director, a hablar con el productor ejecutivo. Para mí es una situación muy incómoda, exigiendo explicaciones de por qué Karoll recibía un trato así y se le menospreciaba dentro del programa», agregó.

Andrés Caniulef tildó la situación de «muy incómoda, pero a la vez es extrañísima. Verme envuelto Efectivamente, llega acá, muy furioso, a hablar con el director, a hablar con el productor ejecutivo. Para mí es una situación muy incómoda, exigiendo explicaciones de por qué Karoll recibía un trato así y se le menospreciaba dentro del programa».

Además, agregó que: “Que funciona, ni siquiera como apoderado, como entrenador de boxeo, viniendo a cobrar venganza. ¿Por qué? Es algo que todavía no entiendo. Yo no sé en qué momento… Nunca hubo relación, pero en qué momento ella se cruzó conmigo (…) De verdad, no puede volver a repetirse, lo que se vivió aquí es algo que de verdad no tiene ninguna justificación”.

Respecto al trato que habría recibido la pareja de Herrera, el periodista fue enfático: «Karoll Román jamás fue maltratada, jamás fue ninguneada y tampoco se le hizo bullying en ningún sentido. Ella nunca supo jugar a la tele, ella nunca supo hacer televisión y quien debería recibir instrucciones es ella y ojalá no de su pareja”

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google