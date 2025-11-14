Tras supuesto video íntimo que tiene en su poder, Mariela Sotomayor le responde a Daniela Aránguiz: «Será llamada a Fiscalía»

El cruce de palabras entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz parece no tener fin. Si bien la periodista le había puesto un cierre al tema, las crudas declaraciones de la panelista de Sígueme hicieron que alzara la voz nuevamente.

La comunicadora respondió en Que te lo digo, arremetiendo duramente contra la ex esposa de Jorge Valdivia. Es importante recordar que Aránguiz aseguró tener en su poder un vídeo prohibido de Sotomayor, que nunca filtraría, porque tiene códigos.

“No tenía pensado, no me siento bien. Yo estoy con mi abogado viendo todo lo que podemos hacer. Me ha dolido tanto que en otros programas lo han hablado como si fuera un chiste», comenzó diciendo.

Además, agregó que: «le dije si van a hablar no lo agarren como si fuera una broma, porque esta mujer se supera todos los días con este nivel de ataque».

Asimismo, se refirió al supuesto video que Daniela Aránguiz tendría en su poder.

“Ella dijo que tenía unos videos y dice y da detalles como para que la gente se imagine la situación. A esta altura creo que Daniela Aránguiz pueda inventar una historia completa», señaló Sotomayor, quien tomó la decisión de llevar el caso por la vía legal.

«Yo ya revisé con mi abogado, ella insiste que le llegó el video a su celular y se atrapó sola. Va a ser llamada a Fiscalía y le van a revisar todo. Esto va a pasar, va a tener que entregar el teléfono», advirtió.

La advertencia de Mariela Sotomayor tras declaraciones de Daniela Aránguiz

Siguiendo por esa línea, afirmó que «si ella dice que nunca tuvo el video, va a quedar como la mujer más mentirosa de este país. Yo nunca he tenido ese tipo de prácticas y la única manera de que ese video existiese es que alguien lo haya grabado de manera anónima, lo que es aún más grave».

«Esta historia es aún peor de lo que ustedes creen. No me pregunten sobre esto, les pido que no se pongan a elucubrar cosas… aunque ella diga lo que diga de mí, yo no le tengo miedo», cerró.

