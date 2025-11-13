Aseguran que Pablo Herrera habría perdido los estribos e ingresó a canal de TV para golpear a popular animador: «Entró gritando, quería golpearlo»

El cantante nacional Pablo Herrera vuelve a estar en la palestra mediática, esta vez, por un supuesto incidente que habría sucedido en las inmediaciones del canal Tevex.

Según declaraciones de la prensa, el también candidato a diputado habría intentado agredir al periodista Andrés Caniulef.

Pablo Herrera habría intentado agredir al periodista Andrés Caniulef

Fue Sergio Rojas quien reveló la información a través del programa Que te lo digo. «Llegó a Tevex, que es un canal satelital, llegó Pablo Herrera buscando desaforadamente a Andrés Caniulef. Y por si fuera poco, entró gritando, que no solamente quería encontrarlo, sino que, además, golpearlo. Ofreciendo combos llegó Pablo Herrera al programa conducido por Andrés Caniulef«, aseguró.

Además, agregó que «dijo que le iba a sacar la ‘retutatutata’ por el maltrato recibido por parte de su esposa Karoll (Román) en dicho espacio televisivo».

Es importante destacar que la pareja del artista se desempeña como panelista en el programa «No Es Lo Mismo», donde hace algunos días un tenso momento se vivió en la transmisión.

La comunicadora se mostró molesta ante los comentarios que, según denunció, se burlaban de un problema dental.

Tras la situación, Caniulef intervino para calmar los ánimos, pidiéndole pasar a otro tema.

Según consignó ADN, no sería la primera vez que Herrera es protagonista de conflictos.

En sin filtro ya habría tenido tensos cruces de palabras, llegando a insultar y decir groserías.

Para cerrar, en una ocasión no escondió sus deseos de agredir a Rodrigo Rettig: «Se está viendo por qué le ofreció combos Pancho (Orrego) a este huevón, dan ganas de pegarle un combo a este huevón”, manifestó en aquella ocasión.

