Impacto en la industria televisiva: Muere querido animador chileno

La industria televisiva chilena recibió esta semana una noticia que generó profundo pesar: la muerte de Hernán “Nano” Aravena, reconocido productor y conductor que marcó a varias generaciones. Tenía 69 años y su trayectoria dejó una huella imborrable en el espectáculo nacional.

Aravena fue una figura clave en la masificación del axé en Chile a comienzos de los años 2000. Como productor de TVN, impulsó y financió la llegada de la primera formación de Axé Bahía, grupo que rápidamente se convirtió en un fenómeno mediático.

Según consignó FMDOS, el periodista Patricio Rojas, autor de El diario íntimo de Mekano (2025, Planeta), destacó el rol fundamental que cumplió Aravena en ese proceso. En conversación con BioBioChile, recordó: «En 2001, él fue el financista de la idea de ir a buscar a Brasil un grupo de axé. De hecho, fue él quien viajó a Curitiba, por ejemplo, donde encontraron a Amanda Cibely y se armó esa primera formación de Axé Bahía donde estaban Flaviana, Jefferson, Josiney, etcétera. Él fue el que financió ese viaje, esa aventura. Los trajo», explicó.

Rojas agregó que el impacto de aquella decisión fue determinante para lo que vino después: «Sin exagerar, la historia del axé en Chile, así como la conocemos, fue gracias a Hernán. Sin él, esto no habría existido», afirmó.

Luto en el espectáculo: Muere Hernán «Nano» Aravena a los 69 años

La confirmación del fallecimiento fue entregada este miércoles por Televisión Regional de Chile (TVR), señal en la que Aravena conducía el programa Forever, espacio dedicado al público de la tercera edad.

A través de Instagram, el canal expresó su pesar por la partida del comunicador: «Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido Hernán ‘Nanito’ Aravena, quien partió de este mundo el día de ayer. Nanito dejó un gran legado en la televisión chilena y en nuestro canal con su programa Forever, que con las canciones del pasado alegraba la hora de almuerzo en nuestro país», señalaron.

El mensaje concluyó con un homenaje a su labor y a su carácter: «El equipo de nuestro canal lo recordará con gran cariño por su simpatía y humildad. Mandamos condolencias a la familia en este triste momento».

