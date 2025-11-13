“Me dijo que tenía videos íntimos míos”: la grave acusación que sacude al espectáculo nacional y podría tener consecuencias legales

El cruce de palabras entre Ignacia Michelson y Cony Capelli parece no tener fin.

Las ex chica reality tuvieron una cercana relación en la primera edición del reality Gran Hermano. Sin embargo, tras varias polémicas declaraciones, esta amistad se derrumbó.

Todo comenzó cuando Capelli la acusó de vender su amistad y de revelar detalles y cahuines de su vida sentimental.

Ignacia Michelson no guardó silencio, y a través de sus redes sociales le dedicó varias historias. Una de ellas, acusándola de involucrarse con Jorge Aldoney, mientras estaba con Skarleth Labra.

Además, un video se viralizó en redes sociales, donde se apreciaba a la participante de Fiebre de Baile muy cercano a Diego Venegas, ex pareja de Michelson.

Por lo mismo, la influencer no tardó en referirse al video, y arremetió con todo contra su ex amiga.

La grave acusación de Cony Capelli en contra de Ignacia Michelson

«Nosotras ya dejamos de ser amigas hace mucho tiempo. Yo no le debo absolutamente nada. Yo soy así, a mí me faltas el respeto una vez y chao. Ella me faltó el respeto, inventó cosas que no tenía que inventar», comenzó diciendo en TV+.

Siguiendo por esa línea, la bailarina se defendió, acusando graves mensajes que le habrían llegado: «Me extorsionó por WhatsApp, me dijo que tenía unos videos íntimos míos y que los iba a publicar, eso me lo dijo ayer o antes de ayer, que tenía videos míos haciendo no sé que cosa, extorsionándome».

Asimismo, no negó la posibilidad de realizar una denuncia formal: «Yo respondí muy educadamente, ‘Si tu sigues en esto yo te voy a tener que denunciar, porque es mucho lo tuyo’. Fue muy fuerte recibir un mensaje, de una persona que era tu amiga, de ese calibre. Extorsionándome con cosas que yo he hecho, que yo le he contado en privado».

«Yo tengo códigos con quien tiene códigos conmigo. Yo Jesús de Nazaret no soy, no pongo la otra mejilla», cerró.

