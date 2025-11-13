¡Impacto en el espectáculo! Muere reconocido actor argentino a los 66 años: Participó en icónicas series

El mundo del espectáculo argentino volvió a vestirse de luto. Este miércoles, la Asociación Argentina de Actores confirmó el fallecimiento de Jorge Lorenzo, intérprete con una extensa trayectoria en la televisión y el cine. Tenía 66 años.

El actor alcanzó gran reconocimiento por su papel de Capece en El Marginal, la exitosa serie argentina disponible en Netflix, donde dio vida al guardia y mano derecha del director del penal, interpretado por Gerardo Romano. Su personaje también tuvo presencia en En el barro, el spin-off que amplía el universo de la historia carcelaria.

Muere Jorge Lorenzo a los 66 años

A través de un comunicado, el gremio expresó su pesar: “Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento”.

La asociación también destacó su compromiso con la profesión: “Estaba afiliado al sindicato desde hace décadas y era un participante activo en nuestras movilizaciones y actividades en defensa de la cultura y los derechos”.

Con profunda tristeza despedimos al actor Jorge Lorenzo, de extensa trayectoria en cine, televisión y teatro. Acompañamos con nuestro afecto y respeto a sus seres queridos en este difícil momento.

El diario Clarín lo recordó como “una cara amable en la pantalla chica argentina”, destacando su versatilidad tanto en comedias como en telenovelas, y su paso por los escenarios teatrales.

Lazcano dejó su huella en recordadas producciones como ATAV 2, Casi Ángeles, Soy Gitano, Son amores, Rincón de Luz y El jardín de bronce, entre muchas otras. En el cine, participó en títulos como La herida, 1978, Miénteme, La larga noche de Francisco Sanctis, Cargo de conciencia, Hermanas, I Love Torito y La Rosales.

La noticia de su partida llega menos de un año después del fallecimiento de Claudio Rissi, quien interpretó a Mario Borges en El Marginal. Rissi murió en febrero de 2024, a los 67 años, tras una larga lucha contra el cáncer. Su muerte fue confirmada entonces por su pareja, Natalia Ojeda, en un mensaje que también conmovió al público y a sus colegas.

