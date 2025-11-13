¡Se acabó el misterio! Jorge Aldoney confirma relación con reconocida cantante: «Me encanta y…»

Fueron varios los rumores que giraron en torno a Jorge Aldoney y un supuesto romance.

Finalmente, el ex Gran Hermano aclaró las dudas y confirmó estar en una relación con Luna Marinetti, quien es su colega en «Porcel TV».

Fue el fin de semana cuando las especulaciones respecto a una nueva relación romántica tomaron fuerza, esto luego de una misteriosa foto que compartió a través de redes sociales en el marco de su triunfo en «La Noche de Combos».

Jorge Aldoney y Luna Marinetti: La nueva relación del espectáculo chileno

El influencer conversó con Las Últimas Noticias, y dio a conocer la prematura relación con su compañera: «Sí, sí. Nos estamos conociendo».

Respecto a su opinión sobre la artista, no dudó en responder: «Ella me encanta, y es muy entretenido trabajar juntos… No puedo decir nada más».

Asimismo, ella también tuvo sus palabras para Jorge Aldoney: «Tenemos muy buena onda, compartimos muchas cosas y tenemos mucha química, se armó una sinergia muy bacán desde el día uno. Me gusta mucho tenerlo cerca… Y bueno, el tiempo dirá».

«Yo lo admiro mucho, que él diga lo que piensa, que en general la gente no se atreve. Uno lo ve en pantalla como este personaje frío y distante, pero se apagan las cámaras y es un dulce, preocupado. Yo me siento súper privilegiada de conocerlo cómo en realidad es, porque es una persona demasiado linda. Estoy agradecida de que haya entrado en este tremendo panel de trabajo. He aprendido mucho con él, siento que pasa algo mágico cuando parte el programa, como que nos entendemos sin hablarnos», cerró Luna Marinetti.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Aldoney Mazzachiodi (@jorgealdoney)

También puedes leer en Radio Corazón: Inesperada decisión sorprendió a todos en Fiebre de Baile: Participante debía ser eliminado, pero fue salvado por esta razón

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google