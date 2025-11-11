Mariela Sotomayor respondió a las duras declaraciones de Daniela Aránguiz: «Yo con todo lo que he vivido no me cambio por nadie»

Luego del cruce palabras entre Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz en Only Fama, los enfrentamientos entre ambas no cesaron.

Es importante recordar que en el último capítulo del programa de espectáculos, realizaron una entrevista con Roxana Muñoz, quien había denunciado a su ex pareja, Kike Acuña, por deuda de pensión de alimentos.

En medio de la conversación, Mariela Sotomayor expuso un documento que justificaba pagos del ex seleccionado nacional. Esto fue rápidamente cuestionado por Aránguiz, quien insinuó que estaba poniéndose de su lado, sin embargo, la comunicadora fue enfática en mencionar que se trataba de un trabajo de reportero periodístico.

El tenso cruce de palabras entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor

En la jornada de este lunes, se siguió hablando del tema, esto en el programa “Sígueme” de TV+.

En la emisión, revisaron unas declaraciones de Sotomayor donde decía que no iba a permitir que Daniela Aránguiz realizara esas acusaciones.

Siguiendo por esa línea, la ex chica reality se defendió: «Yo en ese programa hago mío el rol de periodista y ella no me va a venir a enseñar a mí cómo hacer mi trabajo. Yo no soy arquitecta de interiores, entonces cómo me va a enseñar ella, a mí cómo hacer mi pega».

Además, agregó que: «Eres una excelente periodista de espectáculos, pero, Mariela, nunca, jamás vas a ser una Pamela Díaz, ni una Coté López, ni un rostro, ni figura televisiva».

«Tú eres una excelente periodista, pero jamás vas a ser lo que tú tanto anhelas y tanto te has operado para llegar a serlo», cerró.

La comunicadora no guardó silencio, y utilizó sus redes sociales para defenderse y dedicarle unas palabras a Daniela Aránguiz.

«Nunca dejen que palabras tan ennegrecidas como estas acaben con sus sueños y anhelos. Yo con todo lo que he vivido no me cambio por nadie, ¿y tú? No te pesco Daniela Aránguiz», cerró Sotomayor.

