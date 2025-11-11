Popular periodista reveló que se convertirá en madre junto a su pareja futbolista: Gabriel Boric les dejó un comentario en redes sociales

Una gran noticia comunicó una pareja ligada al mundo del deporte en la mañana de la jornada de este martes.

Fue a través de redes sociales donde la periodista Grace Lazcano y su esposa, Fernanda Pinilla, revelaron que se convertirán en madres por primera vez.

Vale recordar que la pareja se casó en enero del año 2023. En la actualidad, la pareja se encuentra viviendo en México, ya que Pinilla, quien es futbolista, se encuentra jugando en dicho país.

Siguiendo por esa línea, la pareja no se fue sola, porque la acompañan sus mascotas: Dos perros y un gato, según T13.

Fue hace algunos días cuando la periodista posteó tiernas postales junto a la seleccionada nacional mediante sus redes sociales. Sin embargo, nadie esperaba la gran noticia que tenían preparada.

Grace Lazcano y Fernanda Pinilla serán madres

A diferencia de las publicaciones habituales de la pareja, esta vez optaron por dejar que la imagen hablara por sí sola. Solo acompañaron el post con la frase “Refuerzo 2026”, junto a un emoji de pollito y un corazón amarillo.

En las fotografías se puede ver la ecografía que confirma la buena noticia, además de revelar que será la periodista y animadora quien llevará adelante el embarazo.

Como era de esperar, la publicación se viralizó rápidamente, dejando miles de reacciones y cientos de comentarios.

Incluso, el presidente Gabriel Boric dejó su comentario: «Felicitaciones!!!!», escribió el mandatario.

«Felicidades para ambas», «Felicidades!!!!! Que todo el amor del mundo les acompañe siempre», «Que hermosas fotos , será una bendición para toda la familia» y «Felicidades, queridas. Que linda noticia. Les mando un gran abrazo», fueron algunas de las reacciones del mundo digital.

