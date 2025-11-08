  • EN VIVO

Les tuvieron que parar los carros: Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor tuvieron una tensa discusión en Only Fama

La entrevista a Roxana Muñoz en Only Fama terminó con un incómodo momento entre Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor.

08 Nov, 2025. 18:57 hrs

Roxana Muñoz estuvo como invitada en el último capítulo de Only Fama, para explicar todos los detalles sobre su funa a Kike Acuña.

Pero la entrevista acabó con un incómodo momento, tras el tenso cruce entre las panelistas del programa, Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor.

La discusión empezó cuando Mariela Sotomayor mostró papeles que acreditan el pago de pensión de Kike Acuña a Roxana Muñoz. Esto molestó a Daniela Aránguiz, que lanzó: «Es su obligación, no es lo que tenía que pagar como que casi le está haciendo un favor a la niña. O sea, de verdad. Y me llama mucho la atención, Mari, sorry…».

Mariela Sotomayor, por su parte, la interrumpió sobre la misma: «Perdón, Dani, pero ojo con lo que vas a decir, porque lo que yo estoy mostrando aquí es un papel, un documento del Poder Judicial. No es que yo esté defendiendo a nadie. No estoy defendiendo a los deudores de pensiones ni a los malos papás».

«La otra vez dijiste una cosa en tu programa. Dijiste ‘ay, la Mariela habló del cuerpo y eso que ella se hace cirugías’. Entonces, si vas a hacer un comentario, preocúpate de que sea atinado al comentario que yo hiceNo me metas temas personales», agregó la periodista.

