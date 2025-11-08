Les tuvieron que parar los carros: Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor tuvieron una tensa discusión en Only Fama

Roxana Muñoz estuvo como invitada en el último capítulo de Only Fama, para explicar todos los detalles sobre su funa a Kike Acuña.

Pero la entrevista acabó con un incómodo momento, tras el tenso cruce entre las panelistas del programa, Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor.

Daniela Aránguiz y Mariela Sotomayor tuvieron una tensa discusión en Only Fama

La discusión empezó cuando Mariela Sotomayor mostró papeles que acreditan el pago de pensión de Kike Acuña a Roxana Muñoz. Esto molestó a Daniela Aránguiz, que lanzó: «Es su obligación, no es lo que tenía que pagar como que casi le está haciendo un favor a la niña. O sea, de verdad. Y me llama mucho la atención, Mari, sorry…».

Mariela Sotomayor, por su parte, la interrumpió sobre la misma: «Perdón, Dani, pero ojo con lo que vas a decir, porque lo que yo estoy mostrando aquí es un papel, un documento del Poder Judicial. No es que yo esté defendiendo a nadie. No estoy defendiendo a los deudores de pensiones ni a los malos papás».

«La otra vez dijiste una cosa en tu programa. Dijiste ‘ay, la Mariela habló del cuerpo y eso que ella se hace cirugías’. Entonces, si vas a hacer un comentario, preocúpate de que sea atinado al comentario que yo hice. No me metas temas personales», agregó la periodista.

Pero Daniela Aránguiz no renunció a su explicación, y continuó: «Yo creo, Mari, que es súper complicado mostrar papeles judiciales que quizás estén medio enredados porque claramente estás mostrando la parte de Kike Acuña, que se debe haber comunicado». «Encuentro súper fuerte que Roxana Muñoz esté sentada aquí y que tenga los ovarios para sentarse en un programa de televisión donde te está viendo todo Chile para exponer una situación que es muy común, pero cuando se trata de tus hijos, es muy dolorosa y que estén poniendo en duda tu versión», agregó la panelista. Eso sí, Mariela Sotomayor no cedió, y reafirmó su punto: «esto es información periodística, esto es reporteo. Yo no estoy dando para el lado de nadie. Esto es del Poder Judicial, no seas tan…». Viendo como se desarrolló la discusión, rápidamente Fran García-Huidobro y Mauricio Correa cortaron la situación de raíz y pasaron a otro tema.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google