Muere leyenda de la música reggae a los 81 años tras una neumonía: Su esposa comunicó la noticia

En las últimas horas, una triste noticia sorprendió a toda la industria musical. A los 81 años murió Jimmy Cliff, leyenda de la música reggae.

La noticia fue confirmada por su esposa Latifa Chambers, quien realizó una publicación a través de redes sociales.

El mundo reconoce al artista, ganador de un premio Grammy a mejor álbum, por éxitos como Beautiful People y Wonderful World.

Además, también tuvo participaciones en cine, marcando un antes y un después en la cultura jamaicana. Su participación en The Harder They Come (1972) abrió las puertas del reggae al mercado estadounidense, transformando la banda sonora de la película en pieza esencial para la difusión del género reggae, según consignó ADN.

Su deceso fue confirmado por su esposa a través de un comunicado que estremeció a sus seguidores. «Con profunda tristeza comparto que mi marido, Jimmy Cliff, ha cruzado al otro lado debido a una convulsión seguida por una neumonía. Estoy agradecida por su familia, amigos, compañeros artistas y de trabajo que han compartido su viaje con él», comenzó diciendo.

Además, le dedicó un mensaje a los admiradores del músico: «A todos sus fans alrededor del mundo, por favor sepan que vuestro apoyo fue su fortaleza a lo largo de toda su carrera. Él realmente apreció a todos y cada uno de los fans por su amor. También quería dar las gracias al Dr. Couceyro y a todo el personal médico, ya que han sido de gran apoyo y útiles durante este difícil proceso. Jimmy, mi amor que descanses en paz. Seguiré tus deseos».

