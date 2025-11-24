Teletón aclara rumores y niega exclusión de Tonka Tomicic por parte de auspiciador

Durante este viernes y sábado, se emitirá una nueva edición de la Teletón, cruzada solidaria que junta a varios rostros del espectáculo nacional y une a todo el país con un objetivo.

Quien también dirá presente es Tonka Tomicic, quien ha estado en la palestra luego de que se diera a conocer que la animadora no sería partícipe de una actividad tras la petición de una marca.

La ex animadora del Festival de Viña era la encargada de animar la corrida Familiar Banco de Chile-Visa, sin embargo, le habrían pedido a Teletón bajar a Tomicic del evento.

Teletón confirma participación de Tonka Tomicic

Luego de difundida la noticia, señalaron que se trata de un rumor y que Tonka dirá presente en la actividad.

«Tonka Tomicic estará en la corrida como ha estado previsto desde un principio», fueron las palabras de la institución.

En ese contexto, la animadora de «El Internado» será parte de la corrida familiar. Además, no solo participaría en ese acto, ya que estaría considerada en otros, como es común en la cruzada solidaria.

