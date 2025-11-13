La cruda declaración de Daniela Aránguiz contra Mariela Sotomayor: «No me manden videos que no mostraré»

En los últimos días, Mariela Sotomayor y Daniela Aránguiz se han mandado varios recados, y todo parece apuntar a que el cruce palabras está lejos de terminar.

La última en alzar la voz fue Daniela Aránguiz, quien no se guardó nada y entregó fuertes declaraciones en el programa “Sígueme” de TV+.

Fue en el espacio de entretención donde la exesposa de Jorge Valdivia se refirió a unos supuestos vídeos íntimos que le habrían mandado.

«Es obvio que se va a poner el parche antes de la herida, porque de ningún lado la van a llamar. De Zona de Estrellas tampoco la quieren. Creo que Mariela consiguió lo que quería, esta será la última vez que hable de ella», comenzó diciendo la ex Tierra Brava.

Además, agregó que: «Dijo muchas cosas feas de mí, y quizás tiene razón, pero soy una mujer leal y buena hermana. Jamás me metería con el pololo de mi hermana, y menos si esa persona es uno de los mejores amigos de mi marido».

Siguiendo por esa línea, enfatizó en que: «Mariela debería preocuparse de su vida antes de pelearse con la gente. Y que le pague a la gente que le debe plata. De Argentina me mandaron un mensaje, que le debe plata a un periodista. A un chofer también le debe plata, a la maquilladora también».

La cruda acusación de Daniela Aránguiz: Asegura tener videos íntimos de Mariela Sotomayor

En ese contexto, la panelista dio a conocer que ha recibido vídeos íntimos de la periodista, sin embargo, aseguró que no los exhibirá.

«Y mira Mariela, lo buena persona que soy. Porque uno cuando trabaja en este medio tienes que tener códigos, yo tengo muchos, sobre todo con las mujeres que son madres. Y no soy una mala persona hasta que se meten conmigo, y así y todo, tengo límites», continuó.

Asimismo, le mandó un mensaje a quienes le estarían enviando los registros: «No se juega con esas cosas, sería incapaz de mostrar una información de este calibre, que es muy fuerte».

«Respeto a las mujeres, así que pido por favor que no me manden videos o informaciones que no mostraré, menos cuando denigran la reputación de una mujer que es madre», cerró la comunicadora

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google