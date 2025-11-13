Qué deben hacer los extranjeros residentes para poder votar el 16 de noviembre

El próximo domingo 16 de noviembre de 2025, se llevarán a cabo en Chile las elecciones presidenciales, parlamentarias (diputados) y senatoriales. En este contexto, los extranjeros residentes que deseen ejercer su derecho al voto deben conocer con precisión los requisitos y plazos que se aplican en esta jornada electoral.

¿Quiénes pueden votar como extranjeros?

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas por el Servicio Electoral de Chile (Servel), aproximadamente 885.940 extramjeros están habilitados para participar en estas elecciones.

Las nacionalidades más numerosas de este grupo son la venezolana, peruana y colombiana.

Estos son los requisitos para que un extranjerio pueda votar:

Haber estado avecindado en Chile más de cinco años ininterrumpidos.

Contar con residencia definitiva, o bien acreditar el permiso de residencia que permita computar el avecindamiento, en los terminos de la ley de migración.

Tener al menos 18 años de edad y no haber sido condenado a una pena aflictiva. Esta condición está establecida en el inciso primero del artículo 13 de la Constitución Política de Chile.

¿El voto es obligaotrio?

A diferencia de los ciudadanos chilenos, los extranjeros habilitados para votar no están obligados a hacerlo. En consecuencia, no incurren en sanciones si deciden abstenerse.

Cabe destacar que la Ley N° 21.773 introdujo una reforma constitucional que eleva a diez años el período mínimo de residencia continua que deberán acreditar los extranjeros avecindados para poder votar en Chile.

No obstante, el Servicio Electoral (Servel) precisó que esta nueva exigencia entrará en vigencia recién en 2026, por lo que no aplica para las Elecciones Presidenciales y Parlamentarias de 2025, en las cuales sigue rigiendo el requisito actual de cinco años de residencia ininterrumpida.

